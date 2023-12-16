أمريكا تعلن عن بيع أسلحة لتايوان بقيمة 300 مليون دولار

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية، على مبيعات عسكرية أجنبية، بقيمة 300 مليون دولار أمريكي، إلى تايوان، يشمل أجهزة دعم "دورة الحياة" ومعدات ذات صلة للحفاظ على قدرات القيادة والسيطرة والاتصالات وأجهزة الكمبيور في قواتها المسلحة.



وسلمت وكالة "التعاون الأمني الدفاعي" التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" الشهادة المطلوبة للكونجرس الأمريكي وأخطرته بالمبيعات العسكرية الأجنبية المحتملة، وفقا لبيانها الصادر أمس الجمعة، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم السبت.



والمبيعات العسكرية الأجنبية هي الثانية عشرة من نوعها من جانب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.



وطبقا لوكالة "التعاون الأمني الدفاعي، طلبت تايبيه شراء أجهزة دعم دورة الحياة، لإمكانيات القيادة والسيطرة والاتصالات وأجهزة الكومبيوتر التي يتم إدارتها بموجب برنامج "سيون آن"، الذي يحافظ على القدرة العسكرية ويحدثها.



يذكر أن مبيعات الأسلحة الأمريكية، لتايوان تنتقدها بشدة الصين التي تعتبرها جزءا لايتجزأ من أراضيها، ويجب إعادتها إلى للبلاد سلما أو بالقوة إذا لزم الأمر.