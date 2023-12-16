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شهدت باكستان اليوم السبت أول تجربة لتوليد الأمطار الصناعية، في خطوة مبتكرة لمواجهة مستويات خطيرة من تلوث الهواء.

وقال رئيس وزراء ولاية بنجاب محسن نقوي للصحفيين بعد أول تجربة من نوعها في البلاد: "لقد أمطرت رذاذا في 10 مناطق على الأقل في لاهور".

وذكر نقوي أن تصنيف لاهور ظل ثابتا كأكثر المدن تلوثا في العالم، بما في ذلك في يوم التجربة.

وأشار إلى أن السلطات ترصد تأثير الأمطار الصناعية في دائرة يبلغ نصف قطرها 15 كيلومترا.

وأضاف أنه تم تنفيذ التجربة بمساعدة حكومة الإمارات.

ويمكث في المدينة فريق خبراء من الإمارات منذ أسبوعين على الأقل. وتم بذر مواد محفزة في أماكن محددة من السحب اليوم السبت.

وأكد نقوي سلامة الأمطار الصناعية، مشيرا إلى ألف مهمة سنوية تجريها الإمارات وتقنيات مشابهة تستخدمها الولايات المتحدة ودول أخرى.

وانخفضت جودة الهواء بصورة خاصة في لاهور في الأسابيع القليلة الماضية ووظفت الحكومة الإقليمية عدة أساليب بما في ذلك إغلاق الأعمال التجارية مبكرا وإغلاق المدارس ليومين إضافيين للمساعدة في تحسين جودة الهواء، لكن أي منها لم ينجح.