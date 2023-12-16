توافد أفواج قطار الشباب لزيارة المركز الثقافي الإفريقي في أسوان

شهد المركز الثقافي الإفريقي بمدينة أسوان، مساء اليوم السبت، توقف أفواج قطار الشباب بمحطة المركز، وذلك تزامنًا مع الموسم الشتوي الجديد.

وبلغ عدد الطلاب الذين يزورون المركز الثقافي الإفريقي من أفواج قطار الشباب، حوال 134 شابًا وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية.

واستمع الشباب خلال زيارتهم للشرح المفصل عن مكونات المركز الثقافي الإفريقي، ورسالته وأهدافه، وشاهدوا قاعات المركز المختلفة ومجسمات دول حوض النيل والسد العالي، وخزان أسوان، وإهداءات الدول الإفريقية، وأسماك النيل وغيرها من المعروضات المميزة.

وفي نهاية جولتهم التقطوا الصور التذكارية داخل أروقة المتحف المختلفة؛ لتوثيق زياراتهم.