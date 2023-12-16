الاتحاد الأوروبي وسويسرا يهدفان إلى توقيع اتفاقية تعاون في 2024

كشف إعلان مشترك، الجمعة، أن سويسرا والاتحاد الأوروبي سوف يستأنفان محادثاتهما بشأن توقيع اتفاقية تعاون في عام 2024 لوضع اللمسات الأخيرة على تنظيم علاقاتهما.

وقال الجانبان إن ممثلي المجلس الاتحادي السويسري والمفوضية الأوروبية يتفقان في الرأي على أنه ينبغي إطلاق مفاوضات رسمية حول الصفقة واسعة النطاق دون تأخير بهدف استكمال هذه المفاوضات في عام 2024.

وكانت سويسرا قد قطعت المفاوضات في عام 2021 بسبب خلافات بشأن الهجرة وقضايا أخرى. وسيتم إجراء محاولة جديدة الآن.

وتهدف الاتفاقية، من بين أمور أخرى، إلى تنظيم الوصول المتبادل إلى أسواق العمل والتجارة، ووصول سويسرا إلى برامج الاتحاد الأوروبي. وتتعلق الجوانب الأخرى بالكهرباء وسلامة الأغذية والصحة.

ووافقت الحكومة السويسرية على مسودة تفويض لعملية التفاوض اليوم الجمعة، لكن هذا لا يزال بحاجة إلى موافقة البرلمان والمقاطعات / الكانتونات / خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة.