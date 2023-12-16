الجيش الأوكراني يعلن صد عدة هجمات روسية في جنوب وشرق البلاد

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أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، اليوم السبت، أن الجيش الأوكراني صد عشرات الهجمات الروسية على طول الجبهتين الشرقية والجنوبية.

وأفاد تقرير لهيئة الأركان العامة الأوكرانية مساء اليوم، بوقوع 71 معركة، بتراجع طفيف عما أعلنه أمس الجمعة بشأن وقوع نحو 82 معركة.

ويتعذر التحقق من تلك الاحصائيات العسكرية بشكل مستقل. بيد أن الأرقام الرسمية تتيح استخلاص استنتاجات محددة حول شدة القتال.

إلى جانب المعارك على الأرض، كانت هناك غارات جوية وهجمات بالمدفعية.

ووفقا لهيئة الأركان الأوكرانية، تركزت معظم الهجمات الروسية مجددا، على بلدة أفدييفكا والمنطقة المحيطة بها في منطقة دونباس في شرق البلاد، حيث اندلعت هناك 27 معركة.

وأضافت أنه تم صد الهجمات، دون ذكر المزيد من التفاصيل