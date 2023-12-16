كاملة أبو ذكرى تعتذر لسماح أنور بسبب حذف دورها في فيلم يوم للستات

تقدمت المخرجة كاملة أبو ذكري، بالاعتذار إلى الفنانة سماح أنور؛ على حذف دورها في فيلم يوم للستات، قائلة: «أنا غلطانة وآسفة، أنت فنانة كبيرة، ولكي كل الحق تضايقي وتزعلي».

وأضافت خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «حبر سري» مع الإعلامية أسما إبراهيم، عبر «القاهرة والناس» عرضت مساء الجمعة: «لو الزمن عاد بي إلى الوراء لكررت ما فعلته؛ لأسباب أعلمها لن أخوض بها».

وأشارت إلى رفض الفنانة سماح أنور قبول مبررات حذف الدور، قائلة: «يوم التصوير حاولت أفهمها اعتراضي على عرض المشهد؛ لأنه عرضه سيفرغ الشخصية من معناها».

ولفتت إلى توقف الفيلم بالعام الأول؛ نتيجة ثورة الـ 30 من يونيو والعام الثاني والثالث لوفاة والداتها، قائلة: «كان معانا الهام شاهين كانوا هيفجرونا كلنا، كنا في يوم باستديو الأهرام وسامعين صوتهم في الخارج؛ قلت لها لو عرفوا إنك معايا؛ أنا أول واحدة هيدبحوني».

وجددت توجيه اعتذارها، قائلة: «أنا آسفة يا سماح، وعندك حق تكرهينني وتزعلي مني»، لافتة إلى حذف الدور؛ نتيجة رفض الفنانة سماح أنور قص شعرها مرة أخرى بعد العودة إلى استئناف التصوير في العام الثالث وتفضيل ارتداء «باروكة»، قائلة: «المشهد كان واضحا جدا أنه باروكة، ونهاية الفيلم كانت ستتحول لكوميديا».