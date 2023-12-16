القسام تعلن مهاجمة أحد مقاتليها جنود الاحتلال بقنبلة يدوية

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قالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة الفلسطينية الإسلامية (حماس)- إن أحد مقاتليها هاجم مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي بقنبلة يدوية وأوقعهم "بين قتيل وجريح" في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وعرضت الجزيرة مشاهد حصلت عليها لهجوم كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- على جنود الاحتلال في خيامهم في منطقة جحر الديك بقطاع غزة.

وتظهر المشاهد لحظات هجوم عدد من عناصر القسام على الجنود الإسرائيليين في خيام خلف خطوط التوغل و"الإجهاز عليهم".

وقالت القسام إن المشاهد تظهر جانبا واحدا من المعركة التي "قضى فيها عناصر القسام على 10 جنود"، مشيرة إلى أن جميع مقاتليها الذين شاركوا في الهجوم "عادوا بسلام واصطحبوا سلاح أحد الجنود".