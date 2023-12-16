كاملة أبو ذكري: كل فنان يدعي حرمانية الفن يرجع كل جنيه حصل عليه

كشفت المخرجة كاملة أبو ذكري، عن رأيها؛ بشأن رفض بعض الممثلين المشاهد الجريئة في الأعمال الفنية، قائلة: «لو أنت عارف إن عملك فيه شيء حرام؛ متشتغلش، أنا لا أحب الادعاءات».

وأوضحت خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «حبر سري» مع الإعلامية أسما إبراهيم، عبر قناة «القاهرة والناس» مساء الجمعة، أن بعض الأدوار تتطلب تجسيد بعض الشخصيات في الحقيقة على غرار فيلم سجن النساء.

وأضافت: «الفيلم كان به دور سيدة متهمة بجريمة آداب، كل شخصية موجودة في الدنيا، والممثل مطلوب يؤدي الدور».

واستنكرت بعض الآراء المتشددة من أبناء الوسط؛ بشأن تحريم الفن، قائلة: «الفن من أسمى الأشياء في الدنيا، ليس مطلوبا من الفنان أن يؤدي أدوارا مبتذلة أو حراما، لكن لو أنت حرمته رجع كل الفلوس اللي عملتها من الفن، رجع كل جنيه وبعدها قول الفن حرام».

وأشارت إلى عدم تحريم الفنانة شادية الفن بعد اعتزالها، قائلة: «بعد اعتزالها وارتدائها الحجاب بل كانت معتزة بلقب الفنانة شادية، ولم تحرم الفن أو خرجت لتعطي دروسا في الدين».

ولفتت إلى تعرض الفنانات خلال الآونة الأخيرة إلى حرب إلكترونية وسيل من الهجوم الشديد، قائلة: «الحرام معروف، كل واحد يخليه بنفسه خاصة في علاقتك مع ربنا».