مسيرة أمام منزل سفيرة تل أبيب في لندن للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الاحتلال

توافد مئات المؤيدين لفلسطين إلى أمام منزل السفيرة الإسرائيلية لدى بريطانيا هوتوفيلي، حاملين الأعلام الفلسطينية ومطالبين بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وتحرير الأراضي الفلسطينية.

وذكرت قناة "آي تي ​​في" التلفزيونية، اليوم السبت، أن مئات المتظاهرين تجمعوا أمام مقر إقامة السفيرة هوتوفيلي، مطالبين إسرائيل بالوقف الفوري لإطلاق النار و"إنهاء الاستعمار" في الأراضي الفلسطينية، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأشارت القناة إلى أن السيارات التي كانت تمر في طريقها أمام منزل السفيرة أظهرت دعمها للمتظاهرين عبر إطلاق زماميرها.

ومن المتوقع أن يتم تنظيم نحو 60 احتجاجا داعما لفلسطين في مختلف أنحاء بريطانيا اليوم السبت، بحسب تقارير القناة التلفزيونية.

يُشار إلى أنه في وقت سابق، رفضت السفيرة الإسرائيلية في لندن فكرة إقامة دولة فلسطينية في غزة، وقالت إنه بعد انتهاء القتال في قطاع غزة، لن يكون للفلسطينيين دولتهم الخاصة لأنهم لم يرغبوا أبدا بدولة إلى جانب إسرائيل.

من جهته، عارض رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، تصريحات السفيرة الإسرائيلية هذه، وقال في حديث لقناة "سكاي نيوز": "يبقى موقفنا الواضح والثابت أن حل الدولتين هو الخيار الصحيح في هذا الوضع، فلا أحد يريد أن يستمر هذا الصراع لمدة أطول من اللازم".

وأكد سوناك مجدّدا أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس، ولكن يجب عليها اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتجنب سقوط المزيد من الضحايا المدنيين.

Protest outside the Israeli ambassador's residence in North London right now #StopTheGenocide #GazaGenocide pic.twitter.com/9jaFz60W8j