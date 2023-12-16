مركز شباب مطاي بالمنيا ينظم ندوة عن دور المرأة في المشاركة السياسية

أكد مندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، أن مركز شباب أبو شحاتة بمركز مطاي، نفذ ندوة ثقافية، بعنوان "دور المرأة في المشاركة السياسية"، وذلك للتوعية بأهمية دور المرأة في الحياة السياسية خاصة ومختلف مناحي الحياة عامة.

تناولت المحاضرة الحديث عن مشاركة المرأة في الحياة السياسية والبرلمانية، وقد شهد العالم منذ أيام قليلة أهمية وتصدر المرأة للمشهد الانتخابي في الانتخابات الرئاسية، حيث أشادت الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي بدور المرأة وتواجدها في الحياة السياسية.

كما تناولت الندوة، السلوك الاجتماعي والثقافي للمجتمع تجاه المرأة، وكيفية تاثيرة على تنامي دور المرأة أو تقليصه، خاصة إن المراة اثبتت نجاحات متعددة في جميع الإدارات المحلية والوزارات، بل وفي الشئون الدولية والخارجية والقضاء.

وشدد خالد زايد، مدير إدارة شباب مطاي، على متابعة تنفيذ الأنشطة والفعاليات بجميع الهيئات الشبابية والرياضية وتوجيهات مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، بضرورة تكثيف المتابعات لمراكز الشباب لضبط سير العمل.

يأتي ذلك بحضور مدير المركز، ونائب رئيس مجلس الإدارة، ومسئول النشاط والعاملين بالمركز، كما حضر الندوة مجموعة من الشباب.