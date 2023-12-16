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روسيا تستهدف أوكرانيا بما في ذلك كييف بـ31 مسيرة

د ب أ
نشر في: السبت 16 ديسمبر 2023 - 3:35 م | آخر تحديث: السبت 16 ديسمبر 2023 - 3:35 م

أعلن سلاح الجو الأوكراني، اليوم السبت، أن 31 مسيرة أطلقت على الأراضي الأوكرانية من روسيا، بعد منتصف ليل الجمعة/السبت، تم اعتراض 30 منها.

وكانت كييف ضمن المدن المستهدفة.

وأفاد القائد العسكري الإقليمي سيرهي بوبكو، بعدم وقوع إصابات جراء حطام المسيرات المتساقط.

وكثفت روسيا هجماتها الجوية على أوكرانيا على مدار الأيام الأخيرة، بمسيرات وصواريخ باليستية وصواريخ كروز. وكانت موسكو استهدفت في الشتاء الماضي البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا بوجه خاص.

يذكر أن معظم المسيرات المزودة بمتفجرات هي إيرانية الصنع، ويتم إطلاقها في مجموعات لتحلق في مسارات غير منتظمة قبل أن تصطدم بأهدافها.

ونجحت أنظمة الدفاع الصاروخية التي وفرها الحلفاء الغربيون لأوكرانيا، في إسقاط كثير من المسيرات.


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