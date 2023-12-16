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كوريا الجنوبية: زيادة صادرات تكنولوجيا المعلومات في نوفمبر بنسبة 7.6%

سول-د ب أ
نشر في: السبت 16 ديسمبر 2023 - 10:15 ص | آخر تحديث: السبت 16 ديسمبر 2023 - 10:15 ص

أظهرت بيانات الحكومة الكورية الجنوبية، أن الصادرات من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ارتفعت بنسبة 7.6% في شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يمثل تحولا بعد انخفاضها لمدة 16 شهرا على التوالي.

ووصلت الشحنات الخارجية لمنتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى 17.9% مليار دولار أمريكي الشهر الماضي، مقارنة بـ16.6 مليار دولار العام الماضي، وفقا للبيانات التي جمعتها وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأوردتها وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وقالت الوزارة، إن الرقم الشهري سجل زيادة للمرة الأولى منذ يونيو من العام الماضي، حيث انتعشت صادرات أشباه الموصلات، وهي العنصر الرئيسي في البلاد، بعد انخفاضها لمدة 15 شهرا متتالية.

وتراجعت واردات البلاد من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أكتوبر بنسبة 10.9% على أساس سنوي لتصل إلى 11.4 مليار دولار، مما أدى إلى فائض تجاري بقيمة 64.4 مليار دولار في هذا القطاع.

وبلغت صادرات الرقائق 9.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 10.7% على أساس سنوي، حيث قفزت مبيعات رقائق الذاكرة بشكل كبير، بنسبة 36.4%


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