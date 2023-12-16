 الطب الوقائي: حملات التحصين ضد الحمى القلاعية توفر اللقاحات بسعر يتراوح بين 20 و25 جنيها - بوابة الشروق
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الطب الوقائي: حملات التحصين ضد الحمى القلاعية توفر اللقاحات بسعر يتراوح بين 20 و25 جنيها

محمد شعبان
نشر في: السبت 16 ديسمبر 2023 - 4:56 ص | آخر تحديث: السبت 16 ديسمبر 2023 - 4:56 ص

قالت نجلاء رضوان رئيس الإرادة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة، إن الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضى الحمى القلاعية والوادي المتصدع؛ توفر اللقاحات للفلاحين مقابل تكلفة رمزية تتراوح بين 20 إلى 25 جنيها.

وأشارت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «تحت الشمس» عبر شاشة قناة «الشمس» مساء الجمعة، إلى تحصين الوزارة أكثر من 2.6 مليون رأس ماشية، مع انطلاق الحملة بالتزامن مع حلول فصل الشتاء والتي من المتوقع أن تستمر شهرين.

وأضافت أن الحملة تستهدف تحصين جميع الحيوانات داخل محافظات وقرى الجمهورية، وذلك عبر تخصيص برامج تحصين داخل القرى تشمل لجانا متحركة من الأطباء البيطريين، وأخرى ثابتة بالوحدات البيطرية.

وأكدت أن وزارة الزراعة توفر اللقاحات بجميع الوحدات البيطرية، إلى جانب مستلزمات التحصين؛ بهدف رفع مناعة الحيوان وحمايته من الأمراض، مشيرة إلى بدء الحملة منذ الصباح وحتى نهاية اليوم.

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