قيادي في حماس: لا ثقة لنا مطلقا في الولايات المتحدة وننظر لموقف بايدن بعين الريبة

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن الانتصارات المتتالية التي تتحقق في الميادين على أيدي المقاومين، وآخرها في عملية جحر الديك، تجبر العديد من دول العالم على تغيير مواقفها.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء السبت، أن «الانتصارات المتتالية للمقاومة تدفع الكثير من السياسيين بالابتعاد عن الرواية الإسرائيلية الملطخة بالدماء».

واستشهد بتصويت 153 دولة في الأمم المتحدة لصالح وقف العدوان على غزة، قائلًا إنه «مثال على انكشاف عزلة الكيان الغاصب».

وذكر أن الحركة تنظر إلى الموقف الأمريكي المتغير لفظًا على لسان الرئيس جو بايدن، ومسئولي إدارته بـ«عين الريبة».

واستطرد: «لا ثقة لنا مطلقًا في الولايات المتحدة، لأن موقفها نابع من أزمة انتخابية عاصفة قد تكلف بايدن، بقاءه في البيت الأبيض»، منوهًا أن «بايدن وإدارته شركاء مع الاحتلال في مجازر التطهير العرقي وقتل النساء والأطفال».

وجدد الدعوة للدول الأوروبية الرافضة للعدوان والمطالبة بوقفه، تصعيد مواقفها للضغط على الإدارة الأمريكية، من أجل التوقف عن منح إسرائيل الضوء الأخضر لاستمرار حربها وعدوانها الممنهج على الشعب الفلسطيني.