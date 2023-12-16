اعتذر أحمد بامسعود، لاعب اتحاد جدة السعودي، لجماهير فريقه بعد الهزيمة التي تلقاها من النادي الأهلي في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وصعد الأهلي لنصف نهائي مونديال الأندية بعد الفوز مساء أمس الجمعة، أمام الاتحاد بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الجوهرة المشعة.

وقال بامسعود في تصريحات بعد المباراة: "نعتذرلجماهير الاتحاد والإدارة والشعب السعودي، وكنا نتوقع أن نظهر بشكل أفضل، وكنا أفضل في المباراة حصلنا على فرص وأهدرناها كانت من الممكن أن تغير من سير المباراة".

وأضاف: "الجماهير لا يستحقون الحزن كنا نتمنى الوصول لأبعد نقطة في البطولة بما أنها على أرضنا لكن هذه كرة القدم".