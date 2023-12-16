 كاملة أبو ذكري تكشف حقيقة ارتباطها بكريم عبدالعزيز - بوابة الشروق
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كاملة أبو ذكري تكشف حقيقة ارتباطها بكريم عبدالعزيز

مصطفى الجداوي
نشر في: السبت 16 ديسمبر 2023 - 12:02 ص | آخر تحديث: السبت 16 ديسمبر 2023 - 12:02 ص

ردت المخرجة كاملة أبو ذكري، على شائعة ارتباطها بالنجم كريم عبدالعزيز، مؤكدة أنه لم يكن بينهما أية علاقة ارتباط أو زواج.

وأشارت أبو ذكري، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن كريم عبدالعزيز زميلها في مجال العمل الفني وممثل كبير، مؤكدة أن هذا لا يمثل إلا شائعة فقط انتشرت في فترة التسعينيات.

وأضافت أنه لم يكن هناك أي علاقة ارتباط به وهو موهبة كبيرة وتتمنى العمل معه، مؤكدة أن كريم عبدالعزيز، فنان كبير والجميع يحبه، مازحة: "ولا هو ولا آسر ياسين ولا أحمد عز.. أنا عايزة رشدي أباظة".


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