محافظ بورسعيد: العمل على إنشاء مجمع الصناعات المغذية الثالث يسير بمعدلات سريعة

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، سير العمل في إنشاء مجمع الصناعات المغذية الثالث بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، ضمن التنمية الاقتصادية والصناعية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا، رافقه خلالها اللواء محمد بصلة مدير المنطقة الصناعية.

وأكد المحافظ، أن العمل في إنشاء مجمع الصناعات الثالث وصل لمراحل متقدمة؛ استعدادا لافتتاح المجمع وتشغيله خلال أعياد النصر، موجها بالإسراع في معدلات العمل وتكثيف الجهود لتشغيل المجمع الصناعي في الوقت المحدد.

وأوضح أن مجمع الصناعات الثالث يشمل 4 مجمعات صناعية في عدة أنشطة مواد غذائية وغزل ونسيج وملابس جاهزة وبتروكيماويات وأنشطة هندسية بمساحات مختلفة مشيرا إلى عقد اختبارات شخصية للمتقدمين للمشروع، والذي يوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد، مع تقديم الدعم والخبرات التي اكتسبها القائمون على المناطق الصناعية ببورسعيد طوال السنوات الماضية؛ لدعم كل مستثمر جاد.

وأوضح أنه سيساهم في تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وتخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية، وتأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.