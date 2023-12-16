إصابة فلسطينيين اثنين في اعتداء للمستوطنين واعتقال آخر جنوب قلقيلية

أصيب فلسطينيان، ظهر السبت، في اعتداء للمستوطنين بالقرب من بلدة كفر ثلث جنوب قلقيلية.

ووفقا لوكالة معا، أفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت بالحجارة مواطنين كانوا يقطفون الزيتون، واعتدت على الشقيقين حامد ومحمد ابراهيم راضي بالحجارة، ما أدى لإصابتهما برضوض نقلا إثرها إلى مستشفى عمر القاسم في بلدة عزون لتلقي العلاج، ووصفت إصابتهما بالطفيفة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، المواطن ماهر عشته من بلدة حبلة جنوب قلقيلية، خلال عمله على خلاطة ومضخة باطون تعود له، أثناء عمله بأرض في بلدة سنيريا جنوب قلقيلية.