وزيرة التضامن تفتتح معمل تحاليل عينات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة

افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي معمل التحاليل لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان الخاص بتحليل عينات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة وحصل المعمل على شهادة الأيزو "9001"، وفقا للمواصفات العالمية، حيث يتميز المعمل بوجود فريق فني وإداري على أعلى مستوى.

وقالت القباج، إن معمل التحاليل لصندوق مكافحة الإدمان يتضمن أحدث أجهزة التحاليل، من حيث جودة ودقة نتائج تحاليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة.

من جهته، أوضح عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن معمل التحاليل يتضمن أحدث الأجهزة العالمية لتحليل عينات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، حيث يتم إجراء تحاليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرات للموظفين في الجهاز الإداري للدولة؛ للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة وفي حالة إيجابية العينة في الكشف الاستدلالي.

وقال عثمان، إنه يتم إرسال العينة إلى المعمل للتحليل التأكيدي، من خلال أحدث الأجهزة والذي يكشف أنواع المواد المخدرة، وعن ما إذا كانت النتيجة الإيجابية لعينة التحليل بسبب تعاطى مواد مخدرة مثل "الحشيش، والهيروين وغيرها من أنواع المواد المخدرة الأخرى"، أو نتيجة تعاطي أنواع من الأدوية المدرجة في جدول قانون المخدرات.

وأشار إلى أن أجهزة معمل صندوق مكافحة الإدمان تكشف جميع التفاصيل الخاصة بعينات تحليل التعاطي المواد المخدرة، وبالتالي تضمن دقة النتائج حيث تكشف نتائج التحاليل وجود مواد مخدرة أو أدوية مدرجة بجداول قانون المخدرات وتسطيع الأجهزة التفرقة بنسبة 100% بين وجود مادة مخدرة أو هناك دواء يتداخل في التحليل.

وأكد عثمان، أنه من خلال أحدث الأجهزة العالمية بمعمل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي يستطيع الصندوق متابعة مرضى الإدمان داخل مراكز العزيمة التابعة للصندوق من حيث التأكد من مدى التزامهم بتناول الأدوية الخاصة بالبرنامج العلاجي، من خلال تحليل عينات الكشف ومتابعة مراحل العلاج.