ضياء السيد بعد فوز الأهلي على اتحاد جدة: «طعمية المصريين مشطشطة»

قال ضياء السيد لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق إنه لا يجب استفزاز المصريين، مُشيرًا إلى أن الدليل على ذلك تمثل في فوز الفريق الأحمر على اتحاد جدة السعودي.

وكان فريق الأهلي قد تغلب على نظيره اتحاد جدة بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة مساء الجمعة، في الدور الثاني من مونديال الأندية.

وقال ضياء السيد في تصريحات تليفزيونية: "لا تستفز المصري.. «الطعمية مشطشطة» محدش بيقدر يستحملها، والأهلي اليوم كان يمثل المصريين".

وأضاف: "جميع مشاركات الأهلي في كأس العالم للأندية قدم بها مستويات كبيرة، باستثناء النسخة الأولى".

وتابع: "اليوم هو يوم النجوم، وليس نجمًا واحدًا، بدايةً من الجمهور، كان هيتهري طعمية، دلوقتي هيبيع الطعمية ويكسب، ثم مارسيل كولر، الذي درس الاتحاد، وقام بتقسيم المباراة".

وأكمل: "جمهور اتحاد جدة غادر الملعب بعد الهدف الثالث، لأن الثقة الزيادة كانت كبيرة للغاية، كان هناك حاجز لم يروا منه حقيقة النادي الأهلي".

وأتم: "الأهلي ملك المواعيد الكبرى، فهو فاز على الهلال برباعية، واليوم بثلاثية على الاتحاد، كانت هناك مقاومة من الاتحاد أكثر".