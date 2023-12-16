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قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن حصيلة الشهداء برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية ارتفعت إلى 288 منذ 7 أكتوبر الماضي، إضافة إلى 3430 جريحا.

وأعلنت الوزارة في بيان أوردته وكالة «الأناضول»، استشهاد الشاب حمزة إبراهيم محمد بشكار (30 عاماً)، برصاص الاحتلال قرب بلدة حوارة.

واحتجز جيش الاحتلال، جثمان الشهيد الذي زعم أنه حاول تنفيذ عملية طعن.

ووفق وزارة الصحة، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 288 شهيداً، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

فيما بلغت حصيلة الإصابات لنفس الفترة نحو 3430.

من جهته، أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن حصيلة الاعتقالات ارتفعت السبت إلى 4520 بعد اعتقال 16 فلسطينيا ليلة الجمعة / السبت من عدة محافظات.

ويكثف الجيش الإسرائيلي عملياته في بلدات ومدن الضفة الغربية، بموازاة حرب مدمرة يشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر.