قال الإعلامي أحمد موسى، إن المجرى الملاحي لهيئة قناة السويس يشكل نحو 12% من إجمالي حركة التجارة العالمية، مشيرا إلى إسهامه في عبور قرابة 7 ملايين برميل بترول يوميا.

ولفت خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، إلى ارتفاع معدل حركة السفن بخليج السويس، مشيرا إلى تعرض ميناء إيلات الصهيوني لحالة من الشلل، قائلا:«ميناء إيلات الصهيوني فاضي، لا توجد سفينة واحدة بداخله، ويا رب يستمر فاضي كدا».

وأشار إلى تحول حركة الملاحة العالمية تجاه موانئ قناة السويس، لافتا في الوقت ذاته إلى انعكاس تأثيرات هجمات جماعة الحوثي على مسارالملاحة بالبحر الأحمر في إثارة المخاوف بحركة التجارة العالمية.

وأوضح أن تلك المخاوف من شأنها أن تزيد من ارتفاع أسعار السلع، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، منوها بحرص مصر الدائم في الحفاظ على مجرى قناة السويس وتأمين حركة التجارة العالمية.