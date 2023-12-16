يوفنتوس يتعادل مع جنوه ويفرط في انتزاع صدارة الدوري الإيطالي

فرط فريق يوفنتوس في انتزاع صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، ولو بشكل مؤقت، عقب تعادله مع مضيفه جنوه 1/1 خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة في الجولة السادسة عشرة من المسابقة.

وأنهى يوفنتوس الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه فيدريكو كييزا في الدقيقة 28 من ركلة جزاء. وفي الشوط الثاني، سجل جنوه هدف التعادل عن طريق ألبرت جودموندسون في الدقيقة 48.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف إنتر ميلان المتصدر، الذي يمكنه تعزيز صدارته لجدول الترتيب حال فوزه على لاتسيو غدًا الأحد.

في المقابل، رفع جنوه رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع عشر.