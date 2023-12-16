وزيرة خارجية فرنسا تلغي زيارتها لبيروت بسبب عطل في طائرتها

ألغت وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا، اليوم السبت، زيارتها إلى لبنان بعد عطل تقني في طائرتها، أجلتها حتى الإثنين المقبل.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، وتغريدة لوزارة الخارجية الفرنسية.

وأشار بيان مكتب ميقاتي إلى إلغاء الموعد بين ميقاتي، وكولونا، الذي كان مقررا عصر السبت، بسبب إلغاء الوزيرة الفرنسية زيارتها للبلاد.

وجاء إلغاء زيارتها نتيجة عطل طرأ على طائرتها في مطار باريس، وفق وكالة الأناضول.

وكان من المقرر أن يلتقي ميقاتي وكولونا، عند الساعة الخامسة بعد ظهر السبت، في داره بالعاصمة بيروت.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية عبر منصة "إكس"، في تغريدة أعادت نشرها سفارة باريس لدى بيروت أن كولونا، ستتوجه إلى إسرائيل وإلى فلسطين المحتلة، الأحد، وإلى لبنان الإثنين.