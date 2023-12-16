وجه مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، رسالة إلى مراسل قناة الجزيرة وائل الدحدوح، الذي أصيب جراء قصف إسرائيلي بعدما كان قد فُجِع باستشهاد عدد من أفراد أسرته في غارة سابقة.



وقال منصور، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنّ الدحدوح أصيب أمس الجمعة في قصف إسرائيلي بطائرة مسيرة أسفرت عن استشهاد زميله المصور سامر أبو دقة.



وأضاف أنّ عددا من أفراد أسرة الدحدوح كانوا قد استشهدوا في قصف إسرائيلي سابق، وهم زوجته آمنة وابنه محمود (15 سنة) وابنته شام (7 أعوام) وحفيده آدم (سنة ونصف).



وتابع: «بعد أن سمع وائل الدحدوح بمأساة أسرته قال معلش بينما نحن نقول له مش معلش.. كفى.. أوقفوا الحرب الآن.. أوقفوا إطلاق النار الآن».







وكان الدحدوح قد قال كلمته الشهيرة «معلش» في اللحظات الأولى لاستشهاد عدد من أفراد أسرته جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا كانوا قد نزحوا إليه في شمال قطاع غزة.





