 ثنائي إنتر ميلان يغيبان عن مواجهة لاتسيو في الدوري الإيطالي - بوابة الشروق
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ثنائي إنتر ميلان يغيبان عن مواجهة لاتسيو في الدوري الإيطالي

د ب أ
نشر في: السبت 16 ديسمبر 2023 - 7:45 م | آخر تحديث: السبت 16 ديسمبر 2023 - 7:45 م

يفتقد إنتر ميلان، متصدر ترتيب الدوري الإيطالي، لخدمات التشيلي أليكسيس سانشيز والكولومبي خوان كوادرادو، حينما يواجه مضيفه لاتسيو في روما.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن سيميوني إنزاجي، المدير الفني للفريق، سيذهب مع إنتر لمواجهة فريقه السابق بعد فترة من التألق شهدت تحقيق الفريق لسبعة انتصارات والتعادل مرتين في آخر تسع مباريات.

ويسير مشوار إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا بشكل رائع، حيث تأهل الفريق إلى دور الستة عشر، الأمر الذي سمح لإنزاجي بإجراء تغييرات في المواجهة الأخيرة بدور المجموعات أمام ريال سوسيداد الإسباني.

وشارك كل من سانشيز وكوادرادو بشكل أساسي في تلك المباراة، لكنهما خرجا من اللقاء، حيث تعرض سانشيز لإصابة عضلية ليتم إراحته، فيما تبدو إصابة كوادرادو أكثر خطورة.

وذكرت تقارير أن كوادرادو /35 عاما/ والذي انتقل إلى إنتر ميلان قادما من يوفنتوس مجانا هذا الصيف، سيخضع لعملية جراحية في وتر أخيل، ويبدو أنه في طريقه للغياب لمدة أشهر وليس أسابيع.

ويتصدر إنتر ميلان ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 38 نقطة، بفارق نقطة عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني.


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