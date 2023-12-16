عمرو أديب: رسالة مصر واضحة دع سمائي فسمائي محرقة

علق الإعلامي عمرو أديب، على قصف ‏جيش الاحتلال الإسرائيلي محور فيلادلفيا الفاصل بين الحدود المصرية والفلسطينية، بزعم تدمير الأنفاق بين مصر وغزة.

وأضاف خلال تقديم برنامجه «الحكاية»، المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء السبت، أن هذه المنطقة ستظل مصدر مشاكل لمصر خلال الأربعة أشهر المقبلة، مؤكدا أن مصر دائما جزء من الحل، ولكنه يخشى أن تكون مصر جزءا من المشكلة- في إشارة منه لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين إلى الأراضي المصرية.

وأشار إلى أن إسقاط الدفاعات الجوية المصرية للجسم الغريب، الذي رصد بالقرب من سواحل مدينة دهب، لن ينتهي عند هذا الحد، مؤكدا أن الرسالة المصرية في هذا الحادث كانت واضحة وتقول: "دع سمائي فسمائي محرقة".

وأكد أن ما يجري على الجبهة في غزة أمامه وقت طويل، وأصبح قريبا للغاية من الحدود المصرية، وبالتالي لم يعد غريبا وقوع أحداث على الحدود المصرية، منوها بأن اسم رفح الفلسطينية أصبح هدفا بالنسبة لقوات الاحتلال، بعد أن كان أقصى أهدافها خان يونس.

وفي وقت سابق، قال مصادر رفيعة المستوى إن الدفاعات الجوية، رصدت جسما طائرا قبالة سواحل دهب وتعاملت معه على الفور وأسقطته.

وانتقلت فرق التحقيق المصرية لموقع إسقاط الجسم الطائر قبالة سواحل مدينة دهب، جاء ذلك بحسب نبأ عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية، صباح اليوم السبت.