مظاهرات حاشدة في تل أبيب تطالب بوقف الحرب على غزة والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين

تشهد تل أبيب مظاهرة حاشدة طالبت فيها عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة بوقف القتال وبدء مفاوضات مع حركة حماس للإفراج عن ذويهم.

وتأتي هذه المظاهرات، التي ما تزال مستمرة، بالقرب من مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب، بعد أن قتل الجيش الإسرائيلي عن "طريق الخطأ" 3 أسرى خلال عمليته البرية في القطاع.

وكان تحقيق "مبدئي" للجيش الإسرائيلي أظهر اليوم السبت أن الأسرى الإسرائيليين الـ3 الذين قتلهم عن طريق الخطأ في غزة كانوا يرفعون راية بيضاء، وناشدوا بالعبرية الجيش لإنقاذهم.

فيما أكد الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي أن جنودهم يواجهون أموراً معقدة ولم يشهدوها من قبل.