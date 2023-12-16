محافظ الدقهلية يتسلم 5 معدات للنظافة وتحسين البيئة بتكلفة 10 ملايين جنيه

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، صباح اليوم السبت، تسليم الدفعة الثانية من معدات النظافة وتحسين البيئة، المكونة من 5 معدات، بتكلفة إجمالية 10 ملايين جنيه تقريباً.

يأتي ذلك ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2024-2023، حيث تضمنت معدات الدفعة الثانية 5 سيارات مكبس سعة 6 أمتار، سيتم توزيعها على عدد من مراكز ومدن المحافظة، بالإضافة إلى الدفعة الأولى، والتي ضمت 7 معدات.

وأوضح المحافظ، أن إجمالي معدات الخطة هذا العام 19 معدة بتكلفة إجمالية قدرها 49 مليون جنيه، وتم وصول حتى الآن 12 معدة، وجارِ تسليم باقي المعدات، مشيراً إلى طرح مناقصة من الديوان العام للشراء المركزي لمعدات تحسين البيئة في إطار الخطة الاستثمارية لهذا العام؛ انطلاقا من الاهتمام البالغ بملف النظافة وتحسين البيئة.

وأكد المحافظ أن من أولويات الدولة دعم منظومة النظافة، وملف تحسين البيئة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وتطوير الشوارع والميادين.

ووجه المحافظ بضرورة الصيانة المستمرة لجميع المعدات للحفاظ على كفائتها ووضع خطة عمل وخطة صيانة لجميع المعدات الجديدة.