مسئولان إماراتي وأمريكي يؤكدان أهمية إيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام للشعب الفلسطيني

أكد نائب حاكم أبوظبي مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد آل نهيان، ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم السبت، أهمية العمل على دعم وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام للشعب الفلسطيني بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية.



ووفق ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام"، جاء ذلك خلال لقاء جمع الشيخ طحنون، اليوم، مع سوليفان والوفد المرافق له.



كما شددا على "ضرورة مناقشة وتطبيق كل الفرص التي تستهدف وقفا مستداما لإطلاق النار والسماح لدخول سلس للمساعدات الإنسانية المهمة".



كما اتفق الجانبان على أن عودة المفاوضات السياسية في سبيل حل الدولتين هو الهدف المهم والأسمى لإنهاء الصراع و تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.



كما ناقش الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تطويرها لخدمة المصالح المشتركة.