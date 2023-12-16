بوتين يعزي في وفاة أمير الكويت: تمتَّع بسلطة كبيرة في الشرق الأوسط

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعازيه لأمير الكويت الجديد مشعل الأحمد الجابر الصباح، في وفاة شقيقه الذي كان أميرا للبلاد.

وجاء في رسالة الرئاسة الروسية، مخاطبا الأمير مشعل: «أرجو أن تتقبلوا أعمق التعازي في وفاة أخيكم الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، لقد كان الأمير نواف الأحمد يتمتع بسلطة كبيرة في الشرق الأوسط»، وفق وكالة سبوتنيك.

وأضاف: «لقد فعل الكثير من أجل المجتمع، وكذلك التنمية الاقتصادية للكويت وتعزيز مكانته على الساحة الدولية، ونحن نقدر مساهمته الشخصية في تعزيز العلاقات الودية الروسية الكويتية».

وطلب بوتين، نقل كلمات المواساة والدعم الصادق لجميع أفراد أسرة الصباح وشعب الكويت الصديق.

وتوفي أمير دولة الكويت في وقت سابق من اليوم عن عمر ناهز 86 عاما، حسبما أعلن الديوان الأميري الكويتي.

وقال بيان للديوان الأميري الكويتي، بثه التلفزيون الرسمي للدولة: «ببالغ الحزن والأسى ننعي إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الذي انتقل إلى جوار ربه ظهر اليوم السبت».

وأضاف: «ندعو الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وسبق ذلك أن قطع التلفزيون الكويتي برامجه وبثّ القرآن الكريم.

وكان وزير شئون الديوان الأميري الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح، قد أكّد أمس الجمعة، أن الوضع الصحي لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر مستقرة، إلى أن تم الإعلان عن وفاته اليوم.