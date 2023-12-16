المركزي التركي يتوقع معدل تضخم دون 10% في 2026

قالت محافظ البنك المركزي التركي حفيظة غاية أركان، إن السياسة النقدية المتشددة في البلاد بدأت تؤثر على أسعار المستهلكين، ولكنها توقعت عدم تحقيق معدل تضخم دون 10% قبل عام 2026.

وبحسب ما أوردته وكالة أنباء بلومبرج، اليوم السبت، تباطأت زيادة أسعار العديد من المنتجات في تركيا، بما يشمل السيارات، والأجهزة المنزلية، والأثاث، في الوقت الذي رفع فيه البنك المركزي التركي معدل الفائدة، بأكثر من 30% منذ تولي أركان مهام منصبها في يونيو الماضي، ليصل إلى 40%.

وقالت أركان في مقابلة مع صحيفة "حريت" التركية، نشرت اليوم السبت: "سوف نشهد تباطؤ زيادة الأسعار في قطاعي النقل والمواد الغذائية قرب نهاية عام 2024. وفيما يتعلق بالإيجارات والتعليم، سوف يحدث تباطؤ أيضا."

وبلغ معدل التضخم في تركيا 62% نهاية شهر نوفمبر الماضي.

وعيين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، محمد شيمشيك وزيرا للمالية، وأركان في منصب محافظ البنك المركزي عقب الانتخابات التي جرت في مايو الماضي، من أجل كبح جماح التضخم وتعزيز مصداقية البلاد في أسواق الاستثمار في الأسهم والسندات. وكان الرئيس يهدف إلى التحول بعيدا عن سنوات من السياسة النقدية الفضفاضة والتدخل بشكل متواصل في أسواق المال.

وأكدت محافظ المركزي التركي، أن زيادة طلب المستثمرين الأجانب على السندات الحكومية التركية، عزز من تطبيع السياسة النقدية في البلاد.