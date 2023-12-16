إصابة 3 أشخاص في تبادل لإطلاق النار خارج ملهى ليلي في أثينا

أصيب ثلاثة أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، بعد حدوث تبادل لإطلاق النار خارج ملهى ليلي، بوسط أثينا.



ووقع تبادل لإطلاق النار، قبل وقت قصير من الساعة السابعة صباحا، خارج ملهى ليلي في منطقة "جازي"، حسب صحيفة "كاثيميريني" اليونانية اليوم السبت.



وقالت هيئة البث اليونانية "إي.آر.تي"، أن سيارة رباعية الدفع، بدون لوحات أرقام، توقفت خارج المكان وفتح أحد الركاب النار.



وتم نقل الأشخاص الثلاثة إلى مستشفى "جينيماتس".



وأضافت أن الأشخاص المصابين الثلاثة من "كريت" وكانوا في العاصمة لحضور حفل "توديع العزوبية"، وتتراوح أعمارهم ما بين 33 و28 و24 عاما واثنان منهم شقيقان. وتعرض واحد منهم لإصابات في الرأس.



وتبين أن المهاجم أطلق النار سبع مرات على الأقل على المصابين الثلاث، من مسافة قريبة جدا تقريبا.