عضو سابق بمجلس الأمة الكويتي: أمير الكويت الراحل نواف الصباح كان شديد التواضع وينحاز لمصالح الوافدين

قال عضو مجلس الأمة الكويتي السابق على الدقباسي، إن ولي العهد أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي رحل اليوم عن عمر ناهز 86 عاما، كان قريبا جدا من كل الناس المواطنين والوافدين وينحاز لمصالحهم والتخفيف عنهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية»، تقديم الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء السبت، أن دولة الكويت حزينة وتتضرع لله أن يغفر لأميرها ويسكنه فسيح جناته، مؤكدا أنه كان شخصية شديدة التواضع ويقود سيارته بنفسه ويصلي في المساجد ويشارك الكويتيين في أفراحهم وأحزانهم.

وحول إجراءات انتقال السلطة في الكويت، أكد أن الانتقال السلس للسلطة حدث في الكويت، حيث نادى مجلس الوزراء اليوم بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا للبلاد، منوها بأن المؤسسات القانونية والدستورية المتمثلة في الديوان الأميري ومجلس الأمة والوزراء، في استكمال بقية الإجراءات.

وأشار إلى أنه من المتوقع عقد جلسة للقسم يوم الأربعاء المقبل، وفقا للمادة 60 من الدستور الكويتي، وذلك لتثبيت الأطر القانونية والدستورية.

وعقب: «نحن الآن نبايع الشيخ مشعل ونقول له سمعا وطاعة ولي أمرنا، ونتابع استكمال إجراءاتنا ونمضي قدما ونطبق وصايا أميرنا الراحل الشيخ نواف الذي كان يوصي دائما بأن الدولة مقدمة على ما عداها، ونمضي على نفس طريق أباءنا وأجددنا الذي نعتبره نموذجيا وسلسا».

وتوفي أمير دولة الكويت في وقت سابق من اليوم عن عمر ناهز 86 عاما، حسبما أعلن الديوان الأميري الكويتي.

وقال بيان للديوان الأميري الكويتي، بثه التلفزيون الرسمي للدولة: «ببالغ الحزن والأسى ننعي إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الذي انتقل إلى جوار ربه ظهر اليوم السبت»