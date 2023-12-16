أعلن الديوان الأميري الكويتي، وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم السبت، عن عمر ناهز 86 عاما.

ونعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأمير الراحل، مؤكدا أنه كان داعمًا لأمته العربية والإسلامية، وحريصًا على شئونها، حكيمًا في قيادته، وقدم الكثير من البذل والعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية، معلنا الحداد لـ3 أيام في جميع أنحاء البلاد.

وكان التلفزيون الكويتي، قد قطع برامجه المعتادة عند الساعة الثانية عشر والنصف تقريبًا من ظهر يوم السبت ليذيع آيات من القرآن الكريم، في دلالةٍ تُشير عادةً إلى وفاة شخصية كبيرة من الأسرة الحاكمة، قبل أن يُذاع البيان بعد نحو نصف ساعة من ذلك.

وبعد وفاة الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، سينقل حكم البلاد لولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الذي سبق أن تولى صلاحيته بالإنابة وقتما كان تعرض لوعكة صحية شديدة.

ونستعرض في التقرير التالي تنظيم الدستور الكويتي؛ لانتقال السلطة وصلاحيات أمير البلاد:

• حكم وراثي وتأكيد على الديموقراطية

جاء بنص المادة الرابعة من الدستور: "إن الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح، ويعين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الأمير، ويكون تعيينه بأمر أميري بناء على تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة تتم في جلسة خاصة، بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. وفي حالة عدم التعيين على النحو السابق يزكي الأمير لولاية العهد ثلاثة على الأقل من الذرية المذكورة فيبايع المجلس أحدهم ولياً للعهد.

ويشترط في ولي العهد، أن يكون رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لأبوين مسلمين، وينظم سائر الأحكام الخاصة بتوارث الإمارة قانون خاص يصدر في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور، وتكون له صفة دستورية، فلا يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور.

لكن المادة السادسة، أكدت أن نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور.

• ذات مصونة

وفيما يتعلق بحاكم الدولة، فقالت المادة الرابعة والخمسين: "الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمس".

• ما هي صلاحياته؟

ومنح الدستور الأمير، عدة صلاحيات تمكنه من ممارسة مهامه والتي جاءت بالترتيب من المادة 55 وحتى 61.

ونصت المادة 55 على: "يتولى الأمير سلطاته بواسطة وزرائه".

وفسرت المادة التي تليها في الترتيب آلية تشكيل الحكومة؛ إذ يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء، بعد المشاورات التقليدية، ويعفيه من منصبه.

ويعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء.

ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم.

ولا يزيد عدد الوزراء جميعا عن ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة.

وحددت المادة 58 دور الحكومة، فرئيس مجلس الوزراء والوزراء مسئولون بالتضامن أمام الأمير عن السياسة العامة للدولة، ويسأل كل وزير أمامه عن أعمال وزارته.

• ما نص اليمين الدستوري؟

يؤدي الأمير، قبل ممارسة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الأمة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه"، وفقا للمادة الستين من الدستور الكويتي.