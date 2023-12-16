مغادرة 67 نازحا من قطاع غزة إلى إسطنبول

غادر القاهرة، صباح اليوم السبت، 67 نازحا تركيا وفلسطينيا من قطاع غزة عائدين على رحلة الخطوط الجوية التركية إلى مطار إسطنبول الدولي بعد نجاح الجهود الدولية لخروجهم ضمن المئات من النازحين الأجانب من قطاع غزة خلال الساعات الماضية.



وصرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، بأن النازحين وصلوا من منفذ رفح البري وبصحبة مندوب من سفارة تركيا لدى مصر، وهم 21 تركيا من أصل فلسطيني و46 فلسطينيا من أقارب الحاصلين على الجنسية التركية في إطار جمع شمل الأسر والعائلات حيث أنهوا إجراءات سفرهم على رحلة الخطوط الجوية التركية والمتجهة إلى مطار اسطنبول الدولي، وكان معظمهم من النساء والأطفال.



وحرصت السفارة التركية على تواجد فريق طبي لتوفير الرعاية الطبية للنازحين وتقديم الدعم النفسي لهم خاصة من تعرضوا للإصابة وفقد أقاربهم في أحداث غزة الأخيرة.



كما قدمت سلطات مطار القاهرة كل التسهيلات للنازحين لسرعة سفرهم بالتنسيق مع سفارة تركيا لدى مصر مع توفير الخدمات الطبية اللازمة لهم بالتنسيق مع سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة.