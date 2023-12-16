 تقرير: الولايات المتحدة وبخت إسرائيل على عشرات الهجمات في لبنان - بوابة الشروق
السبت 16 ديسمبر 2023 8:13 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

تقرير: الولايات المتحدة وبخت إسرائيل على عشرات الهجمات في لبنان

بيت لحم - معا
نشر في: السبت 16 ديسمبر 2023 - 7:53 م | آخر تحديث: السبت 16 ديسمبر 2023 - 7:53 م

خوفاً من التصعيد في الشمال، وبخت الولايات المتحدة، إسرائيل، بسبب سلسلة من الهجمات التي ألحقت أضراراً بمواقع الجيش اللبناني، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن.

وقالت الشبكة: "لقد أوضح الأميركيون لإسرائيل أن الهجمات التي نفذتها، والتي يزيد عددها على 30، والتي ألحقت أضراراً بالبنية التحتية للجيش، غير مقبولة. وتم تنفيذ الهجمات باستخدام الأسلحة الصغيرة والمدافع والغارات الجوية".

وقال مسئول أمريكي لشبكة CNN، إن الولايات المتحدة تعتقد أن بعض الهجمات على الأقل كانت عرضية ولم تكن تهدف إلى ضرب مواقع الجيش اللبناني، بل البنية التحتية لحزب الله.

وأضاف أنه ليس من الواضح ما هو الهدف من تلك الهجمات وقال: "من المحتمل أن الجنود الصغار لا يمارسون ضبط النفس بما فيه الكفاية".

وتعتقد إدارة بايدن أن الجيش اللبناني سيكون جزءا من أي حل دبلوماسي لمنع تصعيد القتال وإحلال الهدوء. وأوضح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لشبكة CNN أن "أي ضرر يلحق بقوات أخرى ليس مقصودًا".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي لشبكة CNN: "لا نريد أن نرى الصراع يمتد إلى لبنان، ونواصل حث إسرائيل على بذل كل ما في وسعها لتجنب الإضرار بالمدنيين والبنية التحتية الزراعية والقوات اللبنانية".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك