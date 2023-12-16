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الشرطة الهولندية: زيادة حادة بالهجمات بالمتفجرات في البلاد

الشرطة الهولندية
الشرطة الهولندية
د ب أ
نشر في: السبت 16 ديسمبر 2023 - 9:36 م | آخر تحديث: السبت 16 ديسمبر 2023 - 9:36 م

أدت الزيادة السريعة في الهجمات بالمواد المتفجرة التي يشنها المجرمون في هولندا إلى مشاكل للسكان.

وذكرت محطة "إن أو إس" الهولندية العامة، اليوم السبت، نقلا عن الشرطة، أن عدد الانفجارات وهجمات الحرق العمد على المنازل ومباني الشركات والسيارات ارتفع إلى 622 في العام الحالي. ووقع 325 هجوما في العام السابق، وفقا للأرقام السابقة.

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة أنباء "إيه إن بي" إن روتردام وأمستردام ولاهاي هي الأكثر تضررا. وشملت الهجمات المخدرات والترهيب والابتزاز. وتستخدم المتفجرات حتى في نزاعات بشأن العلاقات.

وتسببت المتفجرات أو العبوات الحارقة المزروعة ليلا أمام المنازل أو الواجهات أو المحلات التجارية في إلحاق أضرار بالممتلكات ، ولكن كقاعدة عامة، لم يصب أحد. ومع ذلك، يشعر السكان في الأحياء المتضررة بالرعب، حسبما ذكرت "إن أو إس".

وعلى سبيل المثال، أعلن عمدة فلاردينجن، حيث كان هناك عدد متزايد من الانفجارات، الحرب على مرتكبى أعمال تفجير القنابل والعبوات الحارقة .

وسيزداد تكثيف عملية الشرطة. وقال رئيس البلدية: "لن نتوقف حتى يتوقف هذا".


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