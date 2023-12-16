«إدارة النقل السياحي» تعلن عن تقديم 13 خدمة لشركات السياحة بالمحافظات

أعلنت الإدارة العامة للنقل السياحى التابعة لقطاع الرقابة على الشركات بوزارة السياحة والآثار برئاسة سامية سامى وكيل وزارة السياحة والآثار عن تقديم 13 خدمة متنوعة لمستثمرى القطاع السياحى من أصحاب الشركات ومديرى الفروع بمحافظات الجمهورية.

وأكدت وزارة السياحة والآثار أن الإدارة العامة للنقل السياحى تتيح للمتعاملين معها مجموعة من الخدمات بهدف توفير الوقت والجهد والمال على العاملين فى شركات السياحة والتى يتجاوز عددها حاليا 3 آلاف شركة سياحية على مستوى الجمهورية بخلاف الفروع المتواجدة فى العديد من المحافظات.

وأوضحت أن هذه الخدمات تتمثل فى استخراج ترخيص المركبات السياحية «أتوبيسات ــ ليموزين ــ سيارات سياحية بجميع فئاتها» وتيسير إجراءات التوسع فى الطاقة النقلية بالإضافة إلى تجديد ترخيص المركبات السياحية وكذلك تعديل بيانات ترخيص المركبات السياحية.

وذكرت الإدارة العامة للنقل السياحى أن الخدمات التى تقدمها لمستثمرى قطاع شركات السياحة تشمل أيضا نقل ملكية المركبة السياحية والموافقة على استخراج إفراج جمركى للمركبة السياحية.

كما تشمل الخدمات التى تتيحها الإدارة العامة للنقل السياحى التابعة لوزارة السياحة والآثار تسجيل الفحص السياحى للمركبة السياحية، بالإضافة إلى تسجيل بيانات سائق المركبة السياحية وكذا تعديل بيانات سائق المركبة السياحية، إضافة إلى تقديم إخطار بإخلاء طرف سائق المركبة السياحية وكذا الموافقة على إضافة نشاط الليموزين وإلغاء نشاط الليموزين وأيضا إنهاء إجراءات تكهين المركبة السياحية.

وفى سياق متصل طالب أصحاب شركات السياحة بضرورة تطوير صناعة الأتوبيسات السياحية فى مصر خاصة بعد الطفرة الهائلة التى حدثت فى مشروعات الطرق التى تشهدها البلاد والتى ستؤدى حتما لنشاط حركة السياحة البرية والتنقل بين المدن فى السنوات المقبلة فى حين تضطر الشركات لاستيراد أتوبيسات من الخارج نظرا لارتفاع أسعار المنتج المحلي وهو ما لا يتوفر حاليا نظرا للظروف المادية الصعبة التى عانى منها القطاع بسبب العديد من الأزمات التى تعرض لها وكان آخرها جائحة كورونا والتى تسببت فى خسائر فادحة لجميع المستثمرين.. مؤكدين ضرورة رفع الوعى السياحى والشعبى بأهمية السياحة وكيفية التعامل مع السائح لزيادة نسبة تكرار زيارة السائحين وتحقيق المستهدف الذى تسعى لتحقيقه الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح خلال 5 سنوات.