أعلن التلفزيون الرسمي الكويتي، اليوم السبت، عن وفاة الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن عمر ناهز 86 عاماً.

وقال بيان للديوان الأميري الكويتي، بثه التلفزيون الرسمي للدولة: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الذي انتقل إلى جوار ربه ظهر اليوم السبت".

ونعى الرئيس عبدالفتاح السيسي الأمير الراحل، مؤكدا أنه كان داعمًا لأمته العربية والإسلامية، وحريصًا على شئونها، حكيمًا في قيادته، وقدم الكثير من البذل والعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية، معلنا الحداد 3 أيام في جميع أنحاء البلاد.

ورغم أن فترة حكم الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لم تمتد إلا لنحو 3 سنوات، فقد استطاع أن يحقق إنجازات وجهود ملموسة على الصعيد الدولي والإقليمي، ونتعرف عليها في السطور الآتية..

- اتفاق العلا

وعن أبرز أدواره الخارجية، كان نجاح جهود الوساطة التي كان قد بدأها للمساعدة في حل الأزمة الخليجية وإنهاء مقاطعة قطر من قبل الثلاثي الخليجي "السعودية، والإمارات، والبحرين"، بالإضافة إلى مصر، وذلك بالتوقيع على اتفاق العلا الذي أنهى الأزمة في مطلع عام 2021، والذي مهد لإعادة العلاقات بشكل يحفظ مصالح الدول ويعزز من وحدة الصف العربي.

- رد الفعل المصري

ونقل وزير الخارجية الكويتي رسالة خطية إلى الرئيس السيسي من أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، تضمنت استعراض آخر التطورات المتعلقة بالمساعي والجهود الكويتية لتحقيق وحدة الصف العربي عبر التوصل إلى المصالحة.

وبدوره، ثمن الرئيس عبدالفتاح السيسي، جهود الكويت الصادقة والنابعة من النوايا الطيبة على مدار السنوات الماضية لتحقيق المصالحة الخليجية المنشودة، كنهج استراتيجي راسخ، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشئون الداخلية، إلى جانب أهمية الالتزام بالنوايا الصادقة لتحقيق المصلحة المشتركة، وكذلك التكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومي.