علق الإعلامي أحمد موسى، على فوز النادي الأهلي على منافسه اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف نظيف في مباراته أمس بالدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المقامة بالمملكة العربية السعودية.

وقال خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، إن «نجوم ورجال» النادي الأهلي استطاعت أن تصنع الفارق أمام كريم بنزيما ونجولو كانتي ورفاقه، معقبا: «بنزيما معرفش يمسك كورة ولا قدر يقدم لعبه أيام الريال أمام لاعبي الأهلي الأبطال».

وأشاد بقدرات وأداء قائد النادي الأهلي الحارس محمد الشناوي لا سيما في أعقاب تصديه إلى ركلة الجزاء وإنقاذ عرين الأهلي بأكثر من مناسبة حاسمة، قائلا: «كريم بنزيما امبارح والله ما يسوى مليون دولار، مروان عطية برقبته، وكوكا قدم أداء أفضل منه».

وأكد أن النادي الأهلي قدم بالأمس واحدة من أروع مبارياته خلال الآونة الأخيرة بإحراز ثلاثية، مثنيا على هدف الشحات الثاني بشباك الاتحاد واصفا إياه بـ «العالمي».

وأعرب عن شعوره بالحزن لعدم تحقيق لاعبي الأهلي رقما تاريخيا، قائلا: «أنا زعلان من نجوم الأهلي، الماتش ده يخلص 6 واحد على الأقل، بيرسي تاو وكهرباء كل لاعب يسجل هدفين على الأقل، أنا مضايق جدا أنه خلص 3 مقابل واحد».