سجن الكاردينال بيتشو في قضية مالية بالفاتيكان

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أصدرت محكمة بالفاتيكان حكما بسجن كاردينال في محاكمة مالية كبرى تتعلق بصفقات مشبوهة بملايين اليورو، لأول مرة في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية.

وقضت محكمة العدل في الفاتيكان بسجن الكاردينال الإيطالي أنجيلو بيتشو خمس سنوات وستة أشهر بسبب تورطه في فضيحة صفقة عقارات خاسرة.

يشار إلى أنه لم يسبق الحكم بالسجن على كاردينال بارز في محكمة بالفاتيكان. وقال محامو بيتشو أنهم سيطعنون على الحكم.

وفي الأساس طالب ممثل ادعاء الفاتيكان بسجن بيتشو /75 عاما/ سبع سنوات وثلاثة أشهر فضلا عن سداده غرامة باهظة. وتم اتهام تسعة أشخاص آخرين.

وركزت المحاكمة، المستمرة منذ ما يربو على سنتين، على شراء عقار فاخر في حي تشيلسي في لندن عن طريق سكرتارية دولة الفاتيكان، التي شغل بيتشو بها منصب رئيس قسم لعدة سنوات.

وخسرت الصفقة نظرا لاستثمار الفاتيكان أموالا أكثر مما كان مخططا له، ونتج عن ذلك خسارة بمئات الملايين.