مدير عام شركة «سوزوكي مصر» لـ مال وأعمال- الشروق: نعتزم طرح سيارة جديدة SUV بالربع الأول من 2024

تعتزم شركة سوزوكى مصر طرح موديل جديد من سيارات SUV خلال الربع الأول من 2024، بحسب ما قاله المهندس محمد يونس مدير عام شركة مودرن موتورز الوكيل الحصرى لعلامة سوزوكى اليابانية فى مصر. وقال مدير الشركة لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، إن الموديلات الجديدة ستكون من طرازات الدفع الرباعى، مشيرًا إلى أن الشركة طرحت فى شهر سبتمبر الماضى سيارتين جديدتين.

فى سبتمبر، طرحت شركة سوزوكى مصر موديلات جديدة من سياراتها خارج الفئة الاقتصادية بقيمة تتجاوز 1.5 مليون جنيه. حيث تُعد هذه المرة هى الأولى التى تطرح فيها الشركة سيارات بأسعار كبيرة.

ولفت يونس إلى أن وقف الاستيراد أثر بشكل كبير على السوق المحلية؛ حيث إنه يتم استيراد السيارات عند تدبير العملة وهو ما أدى إلى تراجع حجم الوارد منها.

ورجح مدير عام شركة مودرن موتورز، أن يحدث انفراجة بالسوق خلال الفترة المقبلة.

وتقدم شركة مودرن موتورز سيارات مختلفة الأنماط والاستخدامات تحمل العلامة التجارية للشركة اليابانية سوزوكى، تضمن السيارة سوزوكى «سياز» موديل 2022 العائلية وهى تنتمى لفئة السيدان، بسعر يبلغ 635 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية بسعر 685 ألف جنيه، وتعتمد السيارة على محرك رباعى الأسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 104 أحصنة، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

وبحسب أحدث الأسعار يبلغ السيارة سوزوكى إسبريسو المزودة بناقل حركة أتوماتيكى نحو 365 ألف جنيه، بينما بلغ سعر «سويفت» 570 ألف للفئة الأولى، والثانية بسعر 590 ألف جنيه، والفئة الثالثة بسعر 605 آلاف جنيه، والرابعة بسعر 625 ألف جنيه.

وبلغ سعر بيع سوزوكى ديزاير الفئة الأولى 430 ألف جنيه، الثانية بسعر 530 ألف جنيه، والفئة الثالثة بسعر 545 ألف جنيه، بينما تُباع جراند فيتارا بسعر رسمى يبدأ من مليون و500 ألف جنيه، ويصل لمليون و550 ألف جنيه للفئة الثانية.

وسجل سعر سوزوكى فرونكس الجديدة مليونا و150 ألف جنيه للفئة الأولى ومليونا و250 ألف جنيه للفئة الثانية، أما الثالثة تقدم بسعر رسمى مليون و300 ألف جنيه.

وعانت سوق السيارات فى مصر العام الماضى من تبعيات أزمة وقف الإنتاج العالمية، ووقف الاستيراد محليًا بسبب صعوبة تدبير العملة الأجنبية.

وكان تقرير أميك قد كشف أن إجمالى عدد السيارات التى تم تداولها فى السوق المصرية (مستوردة ومجمعة محليا) خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر، نحو 70 ألف سيارة مقابل 168 ألف سيارة فى نفس الفترة من 2022، أى بتراجع زاد عن 98 ألف مركبة.