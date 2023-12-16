بني سويف: «مشروعك» قدمت أكثر من مليارين و395 مليون جنيه لتمويل 26 ألفا و332 مشروعا

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن إجمالي قيمة المشروعات التي تم تمويلها من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية "مشروعك"، وصل إلى مليارين و395 مليونا و438 ألف جنيه، استفاد منها 26 ألفا و332 مشروعا صغيرا توفر آلاف من فرص عمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، منذ انطلاق المبادرة في مايو عام 2015 وحتى نهاية نوفمبر 2023.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الدوري، الذي تعده نهى محمد مدير "مشروعك" على مستوى المحافظة، وتضمن الإشارة إلى التقدم للحصول على القروض من خلال مقرات المشروع بالمراكز السبع (الشباك الواحد)؛ لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة.

وأثنى المحافظ، على المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية، وبمشاركة عدد من البنوك المشاركة في المشروع؛ بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين (غير الموظفين)، وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك، لاسيما أن المبادرة تعزز بشكل كبير من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب؛ للإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع ثقافة العمل الحر، والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج، وتعظيم سلاسل القيمة المضافة.