إنجاز تاريخي للأهلي بعد التأهل لنصف نهائي المونديال

أبرز الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقًا، الإنجاز التاريخي للفريق الأحمر في كأس العالم للأندية 2023.

وانتصر الأهلي على الاتحاد بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي أقيم مساء أمس الجمعة، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن مباريات الدور ربع النهائي للمونديال المقام في المملكة العربية السعودية حتى 22 ديسمبر الجاري.

وكتب حساب الأهلي الرسمي: "يا كاتب التاريخ لا تُغلق الصفحات، الأهلي أول نادي في التاريخ يصل للمربع الذهبي لمونديال الأندية في 4 نسخ على التوالي".

وبهذا التأهل يضرب النادي الأهلي موعدًا مع فريق فلومينينسي البرازيلي مساء يوم الإثنين القادم، في لقاء يستعد له النادي الأهلي من أجل كتابة فصل جديد في تاريخ كرة القدم.

ففي حال نجاح الأهلي في التأهل لنهائي كأس العالم للأندية ستكون هذه المرة الأولى في تاريخ مشاركته الذي يصل لهذا الدور لينافس على الفضية البطولة القارية.