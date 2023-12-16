قال الجيش الروسي، مساء الجمعة، إنه صد هجمات بطائرات أوكرانية مسيرة على شبه جزيرة القرم بالبحر الأسود والتي ضمتها روسيا إلى أراضيها.



وأكدت وزارة الدفاع في موسكو، أن قواتها أسقطت 26 مسيرة أوكرانية.



وسمع دوي انفجارات في مدينة سيفاستوبول الساحلية بالقرم، وفقا لميخائيل رازفوزاييف حاكم المدينة المعين من جانب موسكو.



وأشار إلى نشر الدفاعات الجوية وتم إسقاط الطائرات الأوكرانية المسيرة.



يذكر أنه لا يمكن التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.



وبالنسبة للجيش الروسي، تعد القرم منطقة انتشار في حربه ضد أوكرانيا.



ويتم الإمداد بالجنود والأسلحة والذخائر عبر شبه جزيرة القرم.



ومن جانبها، تسعى أوكرانيا لتدمير أهدف الجيش الروسي في القرم.



ويرغب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، في استعادة شبه الجزيرة.



وأعلنت السلطات الروسية، وقوع هجمات بمسيرات أوكرانية على منطقة كورسك الروسية على الحدود مع أوكرانيا يوم الجمعة.



وقال الحاكم رومان ستاروفويت إنه تم اعتراض أربع مسيرات هناك.



وفي أوكرانيا، قال عمدة كييف فيتالي كليتشكو، إن العاصمة كانت هدفا لهجوم بمسيرة روسية في وقت متأخر من يوم الجمعة.



وكتب كليتشكو، على تطبيق تيليجرام، أن الدفاع الجوي كان نشطا، مضيفا أنه سمع دوي انفجارات في منطقة بوديل.



ولم ترد معلومات فورية عن خسائر مادية أو بشرية.



وقال خبراء عسكريون بريطانيون، إن قتالا عنيفا يتواصل بين القوات الأوكرانية والروسية في محيط بلدة مارينكا الواقعة شرق أوكرانيا.



وذكرت وزارة الدفاع في لندن خلال تحديثها اليومي للوضع الذي نشرته على موقع إكس، أن روسيا على الأرجح قامت بإخضاع المزيد من الجيوب الصغيرة التي تسيطر عليها أوكرانيا والتي لاتزال داخل حدود البلدة.



ولكن من غير المرجح إلى حد كبير تحقيق اختراق روسي من الناحية العملياتية في هذا القطاع، وفقا للتقييم البريطاني.



وتقع بلدة مارينكا على بعد أقل من 30 كيلو مترا جنوب غرب وسط مدينة دونيتسك، التي كان يسيطر عليها انفصاليون موالون لروسيا طوال 8 سنوات قبل حرب موسكو في فبراير من العام الماضي.



وفي غضون ذلك، أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، رغبته في حشد الدعم الأجنبي للدفاع عن بلاده ضد روسيا من خلال المزيد من مبادرات السياسة الخارجية.



وقال زيلينسكي، في مقطع فيديو تم تسجيله بمدينة لفيف غربي أوكرانيا يوم الجمعة: "نواصل العمل مع شركائنا للحفاظ على الوحدة في الدفاع عن أوكرانيا".



وتابع: "الأسابيع المقبلة ستكون فعالة أيضا في سياستنا الخارجية، وقد بدأنا بالفعل في التخطيط لأنشطة شهر يناير."



وأعلن زيلينسكي، أن أوكرانيا ترغب في إجراء محادثات مع أوروبا والولايات المتحدة وغيرهما من الداعمين لها، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل.



وأضاف الرئيس الأوكراني: "سنقوم بكل ما بوسعنا للتأكد من أن أوكرانيا قوية وأن العام المقبل يمكن جميعا أن نكون واثقين، واثقين من الدعم الدفاعي والدعم المالي الكلي والدعم السياسي".



وقالت وزارة الدفاع الليتوانية، يوم الجمعة في فيلنيوس، إن ليتوانيا أرسلت إلى أوكرانيا عدة ملايين من الطلقات وآلاف القذائف للأنظمة المحمولة قصيرة المدى المضادة للدبابات لاستخدامها في الدفاع ضد روسيا.



وأوضح وزير الدفاع أرفيداس أنوشاوسكاس: "نحن نستمع إلى الطلبات الملحة لأوكرانيا ونواصل دعمنا بما يتوافق مع الاحتياجات التي تم الإعلان عنها، نحن نشجع حلفاءنا على فعل المثل".



وجرى إرسال ألف من الأسرة القابلة للطي.