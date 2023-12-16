زيلينسكي: نرغب في مواصلة حشد الدعم الأجنبي للدفاع عن أوكرانيا

أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، رغبته في حشد الدعم الأجنبي للدفاع عن بلاده ضد الهجوم الروسي من خلال المزيد من مبادرات السياسة الخارجية.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو تم تسجيله في مدينة لفيف في غربي أوكرانيا يوم الجمعة: «نواصل العمل مع شركائنا للحفاظ على الوحدة في الدفاع عن أوكرانيا».

وأضاف: "الأسابيع المقبلة ستكون فعالة أيضا في سياستنا الخارجية، وقد بدأنا بالفعل في التخطيط لأنشطة شهر يناير."

وأعلن زيلينسكي أن أوكرانيا ترغب في إجراء محادثات مع أوروبا والولايات المتحدة وغيرهما من الداعمين لها، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل.

وأضاف الرئيس الأوكراني: «سنفعل كل ما بوسعنا للتأكد من أن أوكرانيا قوية وأن العام المقبل يمكن جميعا أن نكون واثقين، واثقين من الدعم الدفاعي والدعم المالي الكلي والدعم السياسي».