احتفلت الفنانة أسماء أبو اليزيد مساء أمس، الجمعة، بحفل زفافها على مدرب اللياقة البدنية محمد الخطيب وذلك داخل القلعة.



حرص عدد من الفنانين على حضور حفل الزفاف ومن بينهم نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، والفنان تامر فرج، والفنانة جيلان علاء وغيرهم من الأصدقاء المقربين للعروسين.



وكانت أسماء أبو اليزيد، أعلنت خلال الأشهر الماضية عن خطوبتها من محمد الخطيب، ونشرت صورا من حفل خطوبتها.



جدير بالذكر أن أسماء أبو اليزيد يعرض لها حاليا مسلسل "بطن الحوت" على إحدى المنصات الرقمية، والذي تشارك في بطولته مع عدد من الفنانين منهم محمد فراج، وباسم سمرة، وعصام عمر، وحسام الحسيني، ويوسف عثمان، ومشاركة سماح أنور وعبد العزيز مخيون وبسمة وآخرين.