أعرب فيصل الغامدي مهاجم اتحاد جدة السعودي، على حزنه بعد توديع فريقه بطولة كأس العالم للأندية من الدور الثاني، عقب الخسارة أمام الأهلي مساء الجمعة.

وكان فريق الأهلي قد تغلب على نظيره اتحاد جدة بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة مساء الجمعة، في الدور الثاني من مونديال الأندية.

وقال الغامدي في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: «لا توجد أسباب جعلتنا نظهر بهذا الشكل خلال المباراة، وللأسف لم نقدم أفضل ما لدينا».

وأتم: «علينا أن نعتذر للجماهير بتحقيق بطولة أو بطولتين هذا الموسم لتعويضهم بعد هذه الخسارة والخروج من البطولة».