طفل أغنية «شدوا بعضكم» هو ابن المصور الشهيد سامر أبو دقة

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أعلنت شبكة "الجزيرة" القطرية، مساء الجمعة، استشهاد مصورها سامر أبو دقة، وإصابة مراسلها وائل الدحدوح خلال تغطيتهما القصف الإسرائيلي على مدرسة فرحانة بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وظل سامر، ينازع الموت نحو 6 ساعات بعد إصابته، حيث بقى ملقى على الأرض ينزف ومحاصر في محيط مدرسة فرحانة، ولم تتمكن سيارة الإسعاف من الوصول إليه.

واستشهد سامر وأصيب الدحدوح؛ جراء استهدافهما من الاحتلال بصاروخ أطلقته طائرة استطلاع إسرائيلية.

ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، عبر فيسبوك، أغنية "شدوا بعضكم" من الفلكلور الفلسطيني بأداء الطفل زين أبو دقة الذي غناها بتوزيع جديد؛ لتحقق له شهرة واسعة في الوطن العربي.

وأوضحت أن الطفل هو ابن المصور الشهيد سامر أبو دقة، ويعيش حاليا مع والدته في بلجيكا.

وتداول نشطاء فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر المصور الشهيد خلال زيارته لأسرته في الخارج، حيث احتضن ابنته ثم ابنه الذي ظهر بوضوح أنه الطفل زين أبو دقة.

وأصيب مراسل الجزيرة وائل الدحدوح إصابات بالغة في بطنه ويده، تستوجب على إثرها إجراء عمليات جراحية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حرب الإبادة الموسعة وغير المسبوقة ضد فلسطيني قطاع غزة والممتدة منذ 7 أكتوبر.

ودخلت الحرب على غزة شهرها الثالث وزادت أعداد الشهداء في القطاع؛ ليقترب من 19 ألف شهيد أغلبهم من الأطفال والنساء.